مباحثات روسية سورية لتوسيع قاعدة طرطوس البحرية

كشفت الحكومة السورية عن مفاوضات مع الجانب الروسي لتوسيع ميناء طرطوس الذي تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



وأوضح وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم الأحد خلال جلسة لمجلس الشعب، أن وزارته تبحث مع موسكو توسيع مرفأ طرطوس ليتسع للحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة، وذلك وفق قناة روسيا اليوم.



وأشارت القناة إلى أن ميناء طرطوس يحتضن مركز التأمين المادي التقني للقوات البحرية الروسية منذ العام 1971، وتقضي الاتفاقية الروسية السورية حول نقطة التزويد التقني في طرطوس باحتمال مرابطة 11 سفينة في الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية، كما من المخطط توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن.



وتخطط روسيا لتحديث نقطة القوات البحرية الروسية في طرطوس لجعلها قادرة على استقبال الطرادات.