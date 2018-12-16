المتهمون بقتل عمتهم فى البدرشين: "مش عارفين نرفع راسنا بسبب سوء سلوكها"

كشفت تحقيقات النيابة فى واقعة قتل سيدة بالبدرشين على يد أبناء شقيقها، عن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبّين أن المتهمين شكوا فى سلوك المجنى عليها، وبيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منها.



وأوضح أمر الإحالة الصادر فى القضية رقم ٧٠٨١ لسنة ٢٠١٨ جنايات البدرشين، والذى حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن المتهمين ذهبوا إلى مكان تواجد عمتهم وانقضوا عليها وشلوا حركتها وطوقوا يديها بحبل جاذبين طرفيه، قاصدين إنهاء حياتها حتى لفظت أنفاسها.



وكشفت أقوال شقيق المجنى عليها، عن أن شقيقته قد سبق لها الزواج والانفصال أكثر من مرة واعتادت الغياب عن المنزل، وانتشرت الشائعات حول سوء سلوكها بين أهالى القرية والمحيطين بهم، ما أثار حفيظة رجال العائلة وشبابها، مؤكدًا أنها عادت إلى مسكنها بعد سنة من الغياب وأحضرها إلى مسكنه للإقامة معه ووالدته منعًا لانتشار الشائعات حولها.

وأوضح أنه أثناء عودتها إلى المسكن عقب أداء صلاة التراويح تناهى إلى سمعه صوت صراخ من داخل غرفة المجنى عليها، فحاول فتح باب المسكن فوجده موصدًا من الداخل، مؤكدًا أنه شاهد المتهمين يعتدون على المجنى عليها بالضرب، ثم خنقوها بالحبل.

كما كشفت تحريات معاون مباحث البدرشين، اتفاق المتهمين فيمن بينهم على إزهاق روح المجنى عليها لما اشتهرت به من سوء سلوكها، مؤكدًا أنه حال تواجد المجنى عليها بمسكن شقيقها الشاهد، انتهز الجناة ذهاب الأخير لأداء الصلاة، فانقضوا عليها وشلوا حركتها، وخنقوها باستخدام حبل بلاستيكى، أعدوه مسبقًا لارتكاب الجريمة، ما أدى لوفاتها.

من جهته، قال المتهم الأول «راشد ع. س»، إن المجنى عليها «عمته»، انفصلت عن زوجها، ومن بعدها بدأ الناس يتحدثون عن علاقتها غير الشرعية، مضيفًا: «ما بقناش عارفين نروح شغلنا من كلام الناس ومش عارفين نرفع راسنا.. بنتعاير بيها فى الشوارع».

وأوضح أنها ظلت خارج المنزل لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أنهم علموا بمكانها فى العياط منذ بضعة أيام، وذهبوا لإحضارها إلى بيت عمه، متابعًا: «اتفقت أنا وخالد ومحمد وصابر وهانى على التخلص منها وغسل عارنا وأحضرنا حبلًا ومسكته أنا وخالد ولفيناه حول رقبتها».

وأضاف: «محمد وصابر مسكوا قطعة قماش وخنقوها أيضًا، وتأكدنا إنها ماتت، وظل عمى محمود يطرق على الباب ولم نفتح له، وقال لنا هبلغ الحكومة».