ترميم جميع كنائس «العدوان الإخوانى».. وتقنين أوضاع 500 منشأة قبطية فى عامين

لم يكن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية فى مجالى الإسكان الاجتماعى والمياه، أمس الأول، بتنفيذ كنيسة فى مشروع «أهالينا ٢» إلا تأكيدًا على توجه «دولة ٣٠ يونيو» فى التعامل مع ملف الكنائس، الذى تجاهلته أنظمة سابقة، فقد عملت الدولة المصرية على ترميم ما أصاب الكنائس من تدمير على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالتوازى مع التوسع فى تقنين الكنائس والمبانى الكنيسة، وإنشاء دور عبادة للمصريين الأقباط.



وشهدت الكنائس المصرية فى السنوات الخمس الماضية موجة كبيرة من الترميم والتجديد، بتوجيهات من الرئيس، لمحو آثار العدوان الإخوانى الذى تعمد تخريب «بيوت الله»، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس ٢٠١٣.



سجلت النيابة العامة ٩٠ واقعة اعتداء على كنائس فى محافظات مصر المختلفة، وكان الجزء الأكبر منها فى محافظة المنيا، إلا أن أعمال التخريب والدمار طالت أيضًا محافظات: أسيوط، والفيوم، والجيزة، والسويس، وسوهاج، والأقصر، وبنى سويف.



وعلى الفور شرعت القوات المسلحة، ممثلة فى الهيئة الهندسية، فى أعمال الترميم، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى، وهو ما تم الانتهاء منه منذ عام واحد، حيث أنهت الهيئة ترميم آخر كنائس المنيا المضارة، فى أكتوبر ٢٠١٧، وهى الكنيسة الإنجيلية فى مركز بنى مزار.

وقالت مصادر كنسية، لـ«الدستور»، إن القوات المسلحة أنهت ترميم كنائس المنيا التى طالها التخريب، فى ٣ مراحل، شهدت ترميم وتجديد ما يقرب من ٢٥ كنيسة ومنشأة قبطية.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة أنهت ترميم ٦ كنائس فى أسيوط، هى: كنيسة نهضة القداسة، وسانت تريزا، ومطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، وماريو حنا بمركز أبنوب، ومطرانية القوصية، بمركز القوصية، وكنيسة الملاك، وبدأت الصلوات فى تلك الكنائس، منذ ما يقرب من عام أو أكثر.

وفى محافظات الوجه البحرى، أشارت المصادر إلى إتمام ترميم ٥ كنائس، ومركز شباب تابع لكنيسة منشأة لطف الله، وعدد من كنائس ومنشآت السويس، وبنى سويف، والجيزة، وهى منشآت يغلب عليها الطابع الخدمى مثل المستشفيات والمدارس.

وأكدت أنه حتى منتصف ٢٠١٧، كانت القوات المسلحة قد أنهت ترميم ٩٥٪ من الكنائس المضارة، حسب آخر حصر للكنيسة الأرثوذكسية، فيما قال الأنبا باخوم، أسقف سوهاج للأقباط الأرثوذكس، إن القوات المسلحة أنهت ترميم كل الكنائس التى تعرضت للتخريب على يد الإخوان، التابعة لإيبارشيته.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بآلية التعامل مع الكنائس المقرر بناؤها حديثًا، فأقر مجلس النواب فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط، منذ أكثر من قرن ونصف القرن، إذ كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ«الخط الهمايونى»، وهو مرسوم يعود لزمن الدولة العثمانية، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، الأمر الذى جعل بناء الكنائس فى مصر خلال أكثر من ١٠٠ عام مضت أمرًا بالغ التعقيد والصعوبة.

ووصف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القانون، فى تصريحاتٍ سابقة، بأنه: «جاء ليضمد جراحًا استمرت طويلًا من أجل الاستقرار والمواطنة، ولقد كان هناك إجماع فى مجلس النواب على إقرار القانون فيما عدا أفراد قلائل، وقد علت الهتافات يحيا الهلال مع الصليب».

وشكّلت الدولة بتوجيهات رئاسية، لجنة وزارية للبت فى أوراق الكنائس، التى تقدمت بطلبات لتقنين وتوفيق أوضاعها، وقال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، وعضو اللجنة الوزارية المختصة، فى تصريحات مؤخرًا، إن اللجنة قننت أوضاع ما يقرب من ٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، وبيت خلوة، خلال العامين الماضيين، وهى مدة عمل اللجنة.

وأضاف «أنطون»، أن هناك تعاونًا مع اللجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، وتواصل دائم مع القيادات الكنسية لتذليل أى عقبات.

وذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ، وعدد من الجهات المعنية، لتسهيل الحصول على شهادات الحماية المدنية الخاصة بالكنائس، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير، طلب وضع إطار زمنى من اللجان للانتهاء من عملها.

وتفحص اللجنة الوزارية الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس طلبات وأوراق ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى قدمتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخصوص أوراق ثبوتية ورسوم هندسية ومستندات ملكية، لكنائس فى مختلف أنحاء الجمهورية، تقام بها الشعائر الدينية، منذ سنوات، دون أن تحصل على ترخيص رسمى.