أسعار الحديد اليوم.. "المراكبى" بـ12250 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وتراوح سعر "حديد عز" بين 12 ألفًا و330 جنيهًا، و12 ألفًا و350 جنيهًا للطن.



وسجل سعر طن حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه للطن، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.



وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبى" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.