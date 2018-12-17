أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4800 جنيه

رصدت "الدستور" أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم الإثنين.



وجاءت الأسعار كالتالى:



- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، شواية والغطاء زجاج كريستال، السعر 4800 جنيه.



- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5900 جنيه.



- سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ9700 M ستانلس "5 شعلة" سعر 6000 جنيه.



- و9601 ستانلس "5 شعلة" السعر 7200 جنيه.



- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة، وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.