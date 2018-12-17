الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
344.70 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2438331
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 344.70 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 338 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 344.70 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 338 دولارًا للطن.
أقامت الطريقة الحامدية الشاذلية، مساء أمس الأحد، احتفالًا في مسجد "السيدة زينب رضي الله عنها"، وكان غرض الاحتفال هو إحياء ذكرى المولد النبوي، وقد بدأت مراسم الاحتفال بعد صلاة العشاء. وافتتح الحفل ...
كوبري قرية "ميت نما" أو كما يسميه البعض "كوبري الموت"، اشتهر هذا الكوبري بأجزائه الحديدية المدببة التي كانت ولا زالت تتسبب في إصابات بالغة للشباب الذين يجلسون على أبواب القطارات هربًا من التزاحم ...
خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها وهي مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي على طريقة الزي المغربي. ونشرت يوسف جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام"، وشبهها ...