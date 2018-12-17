أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات

استقرت أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم الإثنين، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.



وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيهات للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيه، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيهات.