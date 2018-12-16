مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر

يلتقي اليوم الأحد 16 كانون الأول/ديسمبر، نادي برشلونة وليفانتي ،ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني ” الليغا”.





ويتواجه الفريقان على ملعب سيوتات دي فالنسيا بمدينة فالنسيا، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر والـ 10:45 بتوقيت السعودية.





وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة وتحديداً على البث الحصري لقناة “HD3”.





وقررت القناة الحصرية للمباراة إسناد مهمة التعليق على هذا اللقاء للمعلق يوسف سيف.





وأعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتير” تشكيلة الفريق في مباراته مع ليفانتي .





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FC Barcelona

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@FCBarcelona

The #LevanteBarça Squad

1. Ter Stegen

2. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Denis Suárez

7. Coutinho

8. Arthur

9. Luis Suárez

10. Messi

11. Dembélé

13. Cillessen

15. Lenglet

18. Jordi Alba

19. Munir

21. Aleñá

22. Vidal

24. Vermaelen

27. Miranda





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٦:٠٠ ص - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

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ويتصدر نادي برشلونة المركز الأول حتى الآن في قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع أتليتكو مدريد الوصيف.





ويحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعم من 15 مباراة خاضها.