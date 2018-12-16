الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:40 م
مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر
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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر
يلتقي اليوم الأحد 16 كانون الأول/ديسمبر، نادي برشلونة وليفانتي ،ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني ” الليغا”.
ويتواجه الفريقان على ملعب سيوتات دي فالنسيا بمدينة فالنسيا، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت سوريا ومصر والـ 10:45 بتوقيت السعودية.
وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة وتحديداً على البث الحصري لقناة “HD3”.
وقررت القناة الحصرية للمباراة إسناد مهمة التعليق على هذا اللقاء للمعلق يوسف سيف.
وأعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتير” تشكيلة الفريق في مباراته مع ليفانتي .
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FC Barcelona
✔
@FCBarcelona
The #LevanteBarça Squad
1. Ter Stegen
2. Semedo
3. Piqué
4. I. Rakitic
5. Sergio
6. Denis Suárez
7. Coutinho
8. Arthur
9. Luis Suárez
10. Messi
11. Dembélé
13. Cillessen
15. Lenglet
18. Jordi Alba
19. Munir
21. Aleñá
22. Vidal
24. Vermaelen
27. Miranda
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٦:٠٠ ص - ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
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ويتصدر نادي برشلونة المركز الأول حتى الآن في قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع أتليتكو مدريد الوصيف.
ويحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعم من 15 مباراة خاضها.