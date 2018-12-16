بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم بدون تقطيع HD مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم الأحد 16 ديسمبر، وذلك في منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم، وسوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لمباراة برشلونة ضد ليفانتي بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.





مشاهدة برشلونة وليفانتي يلا شوت

يحتل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 31 نقطة بينما يحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة، مباراة برشلونة ضد ليفانتي سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات الدوري الإسباني مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3، وسيتولى التعليق على اللقاء يوسف سيف.

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موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد ليفانتي اليوم الأحد 16 من شهر ديسمبر الجاري، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب سبوتات دي فالنسيا معقل ليفانتي.





مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر يلا شوت

قمة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة و ليفانتي، حيث يأمل كلاهما في تحقيق الفوز بالمباراة وإسعاد جمهورهم، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بدون تقطيع قبل بداية المواجهة بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.





رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي

سنضع بين إيديكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بجودة عالية قبل بداية اللقاء بدقائق، وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً ضيقاً مساء أمس السبت على ضيفه رايو فاليكانو بهدف كريم بنزيما.





ويسعى نادي برشلونة لمحاولة توسيع فارق النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية العطلة الشتوية.





وكان برشلونة قد تعادل مع توتنهام في منتصف الأسبوع الماضي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا بهدف لكل فريق، بعد ضمان التأهل للدور القادم.





يحتل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 31 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد مركز الوصافة برصيد 31 نقطة بنفس الرصيد مع إشبيلية.





ستكون تشكيلة برشلونة في تلك المواجهة هي تير شيتجن، سيرجي روبيرتو وبيكية ولينجليت والبا، وفي الوسط، بوسكيتس وراكييتش وكوتينهو وفيدال، وفي الهجوم ميسي وديمبلي وسواريز.