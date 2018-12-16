الصين ولاوس تتعهدان بتعزيز التعاون

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير خارجية لاوس ساليومكساي كوماسيث اليوم، على أهمية مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين الدولتين.



وقال وانغ – خلال لقائه كوماسيث في لاوس اليوم - إن العلاقات الثنائية بين الجانبين تمر بأفضل مراحلها حاليا، مبديا استعداد بلاده للعمل مع لاوس لتعزيز التعاون في بناء الممر الاقتصادي، والمضي قدما بالاتصالات الاستراتيجية الثنائية على نحو شامل، وتعميق التعاون البراجماتي، وتعزيز التبادل بين الأفراد، من أجل المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية الشاملة للتعاون.

وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين تقوية التنسيق الاستراتيجي، والتحضير الجيد لاجتماعات زعيمي البلدين، والتبادلات على مختلف المستويات.

وأشار وانغ إلى أن الجانبين بحاجة إلى وضع خطة مفصلة إزاء التعاون بينهما بشأن بناء الممر الاقتصادي، والمضي قدما بنشاط إزاء بناء السكك الحديدة بمعايير مرتفعة.

ودعا وانغ الجانبين إلى تعزيز التبادلات بين الشباب، وغرس روح الصداقة بين الشعبين، وتدعيم الأساس الاجتماعي للعلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير خارجية لاوس ساليومكساي كوماسيث إن الحزبين والبلدين يشهدان تبادلات متكررة رفيعة المستوى، كما اتخذ زعيما الدولتين قرارا ببناء مجتمع مصير مشترك بين لاوس والصين، ما يوضح اتجاه الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين البلدين.

وأعرب كوماسيث عن استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق مع الصين من أجل تنفيذ التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين، وبناء الممر الاقتصادي بين لاوس والصين، خاصة خط السكك الحديد لاوس - الصين، لافتا إلى أن ذلك لا يفيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لاوس فقط، ولكنه يعد أيضا نموذجا للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.