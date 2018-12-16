القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:33 م

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 16-12-2018 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 16-12-2018 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 16-12-2018 في الدوري الاسباني بث المباشر لمباراة برشلونة، الذي يستهدف تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم الأحد، على ليفانتى بملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة 16، الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.
يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2.
ونجح "البارسا" فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربع، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.
فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق أهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.
وفيما يلي تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو
خط الوسط: آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش
خط الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

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