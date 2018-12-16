ليل يفوز علي نيم أولمبيك 3ـ2 في الدوري الفرنسي

فاز فريق ليل على مضيفه نيم أولمبيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليومالاحد على ملعب ديس كوستيريس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل لفريق ليل كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة الرابعة ولاعب الوسط جوناثان بامبا في الدقيقة 41، والإيفواري نيكولا بيبي بالدقيقة 66.

وأحرز لأصحاب الأرض كل من المهاجم الفرنسي ذو الأصول المغربية رشيد عليوي في الدقيقة 68، وكليمون ديبر في الدقيقة 92.

وشهد اللقاء حالة طرد لمدافع ليل، جوزيه فونتي، في الدقيقة 16 بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا الفوز، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 34 في الوصافة، فيما تجمد رصيد نيم عند 23 نقطة في المركز الـ10.