إشبيلية يهزم جيرونا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

عاد اشبيلية الى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه جيرونا 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له بالبقاء في قلب الصراع على الصدارة، بيما صار جاره في المدينة ريال بيتيس خامسا موقتا.



في المباراة الأولى، دخل النادي الأندلسي اللقاء مع ضيفه الكاتالوني على خلفية تعادلين في المرحلتين السابقتين ضد ديبورتيفو الافيس وفالنسيا (بنتيجة واحدة 1-1)، ما تسبب بتنازله عن صدارة الترتيب لصالح برشلونة حامل اللقب.



إلا أنه، وبعد أن حجز الخميس بطاقته الى الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" وتصدره لمجموعته بفوزه على المتصدر السابق كراسنودار الروسي 3-صفر، نجح اشبيلية الأحد في تأكيد تفوقه على جيرونا الذي خسر جميع مباريات الثلاث حتى الآن مع منافسه، وتحقيق فوزه التاسع هذا الموسم.



ويدين اشبيلية بالفوز الى الأرجنتيني ايفر بانيغا وبابلو سارابيا اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني من اللقاء، الأول من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي أندريه سيلفا من خوانبي (54)، والثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي وسام بن يدر الذي سجل ثنائية في مباراة الخميس ضد كراسنودار (64).



ورفع اشبيلية رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد الثالث الذي فاز السبت على بلد الوليد 3-2، وبرشلونة المتصدر الذي يلعب لاحقا مع مضيفه ليفانتي، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في منتصف الترتيب بعد تلقيه هزيمته السادسة هذا الموسم.



وفي المباراة الثانية، خسر اسبانيول أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف لسيرجيو غارسيا (24) مقابل ثلاثة أهداف للأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (43) وكريستيان تيو (85) والكوستاريكي أوسكار دوارتي (90 خطأ في مرمى فريقه).



وبقي اسبانيول في المركز الحادي عشر وله 21 نقطة، فيما صعد ريال بيتيس الى المركز الخامس موقتا برصيد 25 نقطة.



ويلعب لاحقا هويسكا مع فياريال، الى جانب لقاء برشلونة ومضيفه ليفانتي، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء الافيس وأتلتيك بلباو.