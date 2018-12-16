الإسماعيلي يفوز علي القطن بهدفين في دوري الأبطال

حقق فريق "الاسماعيلي" لكرة القدم انتصارا ثمينا علي ضيفه "القطن" الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد باستاد الاسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا.

سجل هدفي الاسماعيلي كل من باهر المحمدي وكريم بامبو في الدقيقتين 45 و59، ليحقق الاسماعيلي نتيجة طيبة قبل لقاء العودة الاسبوع المقبل.



وفي مباريات أخرى اقيمت في نفس الدور ولصالح نفس الدور، فاز "مازيمبي" الكونغولي علي ضيفه "زيسكو" الزامبي بهدف نظيف، كما فاز "فيتا كلوب" الكونغولي على ضيفه "بانتو" بطل ليسوتو بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز فريق "جورماهيا" الكيني على ضيفه "لوبي ستارز" النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتعادل فريق "أوتوهو أويو" الكونغولي مع ضيفه "بلاتنيوم" بطل زمبابوي بهدف لكل منهما، وتعادل "أهلي بنغازي" الليبي مع ضيفه "صن دوانز" الجنوب افريقي بدون أهداف.