مقتل إيطالية وإصابة 40 في حادث سير قرب زيوريخ

ذكرت الشرطة السويسرية أن امرأة إيطالية لقيت حتفها وأصيب 44 آخرون، الأحد، عندما انحرفت حافلتهم عن مسارها واصطدمت بحاجز على طريق سريع مغطى بالجليد بالقرب من مدينة زيوريخ.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريبيكا تيلين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات بالغة، بينهم سائق إيطالي في حالة حرجة.



وذكر محققون أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة جنوة الإيطالية إلى دوسلدورف الألمانية.



وأضافت تيلين: "في وقت وقوع الحادث، كان الطريق السريع مغطى بالثلوج والجليد، وكانت الثلوج تتساقط"، مشيرة إلى أن المحققين سيعملون على تحديد سبب الحادث على وجه الدقة.

وتابعت: "لم يكن هناك أطفال على متن الحافلة".



ووفقا للمتحدثة، كانت شركة تقوم من الباطن بتشغيل الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" الألمانية التي تقدم خدمات بين المدن.



وذكرت شركة "فليكس باص" الألمانية في بيان "نعرب عن تعازينا للركاب المتضررين ولسائقي الحافلة (الاثنين)، ولأسرهم وأصدقائهم" مشيرة إلى أن سائقي الحافلة كانا من بين المصابين.



وأضافت: " سلامة الركاب والسائقين أولوية قصوى بالنسبة لشركة (فليكس باص)".



وكان هناك 50 شخصا بشكل إجمالي على متن الحافلة بينهم امرأة إيطالية 37 عاما و16 من مرافقيها.



وذكرت الشرطة أن الحافلة كانت تحمل 13 إيطاليًا وستة روس بالإضافة إلى ركاب من ألبانيا والبوسنة والهرسك وألمانيا ورومانيا وسويسرا وبنين وغانا ونيجيريا والأردن وكولومبيا.