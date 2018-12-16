مساعد الرئيس السوداني يؤكد أزلية العلاقات مع مصر

أكد مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني أزلية واستراتيجية علاقات بلاده مع مصر.



وشدد الميرغني - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى - على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.



وقال السفير المصري في السودان، في تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون بين البلدين، وسير تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، خاصة مشروعات الربط الشبكي الكهربائي والسكة الحديد والتعليم والصحة والصناعات المختلفة.



ونوه إلى أن اللقاء شهد تأكيدا على تعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها قدمًا بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، وصولًا لمرحلة التكامل.