جروس يهنئ لاعبي الزمالك بالفوز على القطن التشادي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل بداية المران على ملعب النادي اليوم الأحد.



وحرص جروس على تهنئة اللاعبين بالفوز الكبير الذي حققوه أمس على القطن التشادي بسباعية نظيفة، مشددا على أن لقاء الإياب يجب التركيز عليه بشكل منفصل وعدم الارتكان لنتيجة الذهاب.



وشرح جروس بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون ويرغب في معالجتها في الفترة القادمة.

وأدى لاعبو الفريق الأساسيون الذين شاركوا أمس في لقاء "القطن" التشادي تدريبات استشفائية في النادي وذلك بعد المجهود الذي قاموا به في لقاء أمس والذي انتهى بفوز كبير بسباعية نظيفة.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيلي لهم لعدم تعرضهم للارهاق.

وعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية في ظل تجهيزه بعد الإصابة التي كانت أبعدته عن التدريبات الجماعية في العضلة الضامة. وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حاليا بصورة طبيعية ليصبح جاهزا للعودة من جديد في الفترة القادمة.

وأدى طارق حامد لاعب وسط الزمالك تدريبات خاصة مع كولي أدو محلل الأداء والتأهيل في ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بعد مشاركته في لقاء أمس أمام القطن التشادي. ويقوم الجهاز الفني بتخصيص وحدات تحليلية للاعبي الفريق لتطوير الأداء في الفترة القادمة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا خاصا للثنائي الصاعد محمود حسن ومحمد يوسف "كماتشو" مع "كولي أدو" محلل الأداء وأخصائي التأهيل.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للفترة القادمة من خلال برامج مخصصة تحت قيادة محلل الأداء بالفريق.

وحرص محمد أسامة طبيب الفريق على عقد جلسة مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك على هامش مران اليوم بملعب النادي.

وقام الجهاز الطبي بالإطمئنان على الحارس بعد الكدمة التي تعرض لها أمس مع أحد لاعبي القطن التشادي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الإثنين.