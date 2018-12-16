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محافظات
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:18 م

محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

محافظ البحيرة يشهد
معوض هويدي
dostor.org/2438260

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية المؤتمر الأول لإرادة الحلم المصري لمتحدي الإعاقة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضي.

وبدأ الاحتفال بتقديم عرض لأنشطة مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة والأندية الرياضية، ثم كلمة عن متحدي الإعاقة قدمتها نجوي خلف عضو البرلمان ورئيس نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، وفقرات فنية وغنائية وشعر لأعضاء المكتب وأدار الدكتور أحمد المحص- رئيس اللجنة التنسيقية لشئون الإعاقة بالمحافظة جلسة مناقشات.

ووجه محافظ البحيرة فى كلمته تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته ودعمه لقضايا الإعاقة، وحرصه على دمجهم وتعزيز كرامتهم وتمتعهم بجميع حقوقهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، وأكد أن الخدمات لن تنتهي مع نهايه عام 2018 ولكنها البداية ولذلك جاء مسمى المؤتمر بالأول لتكون الانطلاقة الاولي لدعم ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الاحتفال تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمه بالثقه والتفاؤل والأمل لاستكمال المسيرة، فيما تم تكريم المتفوقين رياضيا ودراسيا وعدد كبير من أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
محافظ البحيرة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
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