نيابة الغربية تقرر تسليم جثة سجين السنطة لذويه

صرحت نيابة السنطة بالغربية بدفن السجين هادى عبدالمنعم مطر، 28 عامًا، مقيم بقرية كفر كلا الباب، التابعة لمركز شرطة السنطة، بعد استدعاء أهله وذويه.



كان السجين محتجزا في قسم شرطة السنطة بمحافظة الغربية، لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بعد نقله للمستشفى المركزي للعلاج من ضيق في التنفس وتوقف عضلة القلب.



وتلقى مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة اليوم إخطارًا من قسم مركز شرطة السنطة، يفيد وفاة أحد السجناء ويدعى "هادى عبدالمنعم مطر"، 28 عامًا، مقيم بقرية كفر كلا الباب التابعة لذات الناحية داخل مستشفى السنطة المركزي.



وتم حبس مطر بسجن شرطة مركز السنطة على ذمة إحدى القضايا منذ 5 أشهر، وأصيب بإعياء شديد، وأكدت التقارير الطبية الأولية أن السجين يعاني من ضيق في التنفس، وتوقف عضلة القلب تم على إثره نقله إلى المستشفى وتوفي أثناء علاجه.



وانتقل العميد أحمد برج، مأمور قسم شرطة السنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس المباحث، لمقر المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة، واستدعاء أهليته وسؤالهم لإنهاء إجراءات تسليم جثة المتوفي، واستخراج تصريح النيابة للدفن بمقابر الأسرة.