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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:01 م

انتخابات إعادة في الشرق الروسي الأقصى إثر فضيحة تزوير

انتخابات إعادة في
dostor.org/2438248

توجه سكان الشرق الأقصى الروسي الى مكاتب الإقتراع الأحد للمشاركة في انتخابات إعادة إقليمية في هذه المنطقة، بعد إلغاء نتائج الإنتخابات السابقة بسبب فضيحة تزوير واسعة.

وأفادت النتائج الأولية للإنتخابات بعد فرز 95% من بطاقات الاقتراع، أن المتقدم فيها هو أوليج كوجيمياكو الذي عينه الرئيس فلاديمير بوتين حاكما بالوكالة لمنطقة بيريمورييه بعد الانتخابات الأولى التي جرت في سبتمبر الماضي.

وتقدم كوجيمياكو إلى هذه الإنتخابات كمستقل، ويواجه ثلاثة مرشحين آخرين.

وجرت هذه الانتخابات الجديدة لاختيار حاكم جديد، بعد ثلاثة أشهر من قيام اللجنة الإنتخابية بإلغاء إعلان فوز المرشح المدعوم من الحزب الحاكم.

وأكدت اللجنة الإنتخابية أن الإقتراع جرى "في إطار تقيد كامل بالقوانين".

وقال ممثل اللجنة الإنتخابية يفغيني شيفشنكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الرسمية للأنباء، "لقد بذلت اللجنة الإنتخابية لمنطقة بريمورييه كل ما هو ممكن لتكون الإنتخابات نزيهة تماما".

وتم إلغاء الإنتخابات السابقة بعد احتجاجات تقدم بها المرشح الشيوعي الذي اعتبر أن تزويرا حصل لمصلحة مرشح الحزب الحاكم.

وتلقى حزب "روسيا الموحدة" الحاكم صفعات انتخابية أقليمية عدة في أيلولسبتمبر الماضي بسبب حالة الاستياء السائدة نتيجة تعديل قانون التقاعد.

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