ساوثامبتون ينهي سلسلة بلا هزيمة لأرسنال في 22 مباراة

منح هدف متأخر من البديل تشارلي أوستن فوزا مثيرا لساوثامبتون المتعثر 3-2 على ضيفه أرسنال اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أول مباراة للمدرب النمساوي رالف هانزهوتل على أرض الفريق المنتصر.



وهذه هي أول هزيمة لأرسنال في 23 مباراة بجميع المسابقات ليبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع فيما خرج ساوثامبتون من منطقة الهبوط.



وهز داني إنجز، العائد من إصابة، الشباك بهدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول بعد تمريرتين عرضيتين من مات تارجت وناثان ريدموند.



وفيما بينهما أدرك هنريخ مخيتاريان التعادل لأرسنال بضربة رأس ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها في بداية الشوط الثاني.



وفي الدقيقة 85 سجل أوستن، الذي شارك بدلا من إنجز المرهق، هدف الفوز بضربة رأس من تمريرة شين لونج العرضية.



وتقدم ساوثامبتون إلى المركز 17 فوق بيرنلي فيما ما زال أرسنال في المركز الخامس.

