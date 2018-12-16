"الصحفيين": فتح باب الترشح لانتخابات رابطة رواد المهنة السبت

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشيح لرابطة رواد المهنة، السبت المقبل، حتى 26 ديسمبر الجاري، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات اعتبارا من 27 وحتى 30 من ذات الشهر.



وذكرت النقابة، في بيان، الأحد، أنه من المقرر إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين 31 ديسمبر، على أن تُجرى الانتخابات الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة، مؤكدةً أن طلبات الترشيح للرابطة لدى إدارة شؤون المجلس والأعضاء.