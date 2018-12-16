بريطانيا تنفي وجود خطط لإجراء استفتاء ثان على "بريكست"

نفى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وجود خطط لإجراء استفتاء ثان حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تجتمع ماي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مكتبها هذا الأسبوع، مع مواصلتها الحصول على تطمينات بشأن نقاط متعلقة بأيرلندا، وسط نفي مكتب رئيسة الوزراء في داونينج ستريت بشدة لوضع خطط طوارئ لإجراء استفتاء ثانٍ.

من جانبه، قال وزير التعليم البريطاني داميان هيندز "إن سياسة الحكومة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا، نحن هنا للعمل على إرادة الشعب التي تم التعبير عنها بوضوح في الاستفتاء".

وأضاف: "إن إجراء استفتاء ثانٍ قد يثير الخلاف، لدينا أصوات الشعب، وأجرينا استفتاء، والآن علينا المضي قدمًا في تنفيذه، وإن أي فكرة مفادها أن إجراء استفتاء ثانٍ يمكن الآن أن ينهي الأزمة لأنها أمر خاطئ".

وكانت ماي قد هاجمت رئيس الوزراء الأسبق توني بلير مطلع هذا الأسبوع لدعوته إلى إجراء تصويت ثان، وقالت: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون تقويض العملية لمصالحهم السياسية بدلًا من التصرف للمصلحة الوطنية".

واجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية مع نواب حزب المحافظين في اجتماع للجنة 1922 يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يصوتوا على اقتراع لسحب الثقة فشل في إزاحتها، وأكدت أنها ستضع ضمانات ملزمة قانونيا، وتكافح من أجل الفوز على الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي.