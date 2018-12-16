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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:39 م

أياكس يقسو على دي جرافشاب بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الهولندي

فريق أياكس
فريق أياكس
dostor.org/2438137

واصل فريق أياكس مطاردته لفريق أيندهوفن على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما اكتسح دي جرافشاب 8 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدولة السادسة عشر من الدوري،والتي شهدت أيضا فوز اوتريخت على هيرينفين 3 2 وإمين على جرونينجين 2 1.

وتقمص حكيم زيياش ودالي بليند دور البطولة لفريق أياكس حيث سجل كل منهما ثلاثة اهداف (هاتريك).

وسجل زيياش أهدافه في الدقائق و32 و62 و69 فيما سجل بليند أهدافه في الدقائق 65 و74 والأخيرة من المباراة وأضاف دوشان تاديتش ونصير مزراوي الهدفين الأخرين في الدقيقتين 18 و25على الترتيب.

ورفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أيندهوفن المتصدر، وتوقف رصيد دي جرافشاب عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز أوتريخت على مضيفه هيرينفين 3 2،وسجل أهداف أوتريخت إميل بيرجسترويم وجيرانو كيرك وأسامة طنان في الدقائق 14 و26 والاخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفي هيرينفي ميشيل فلاب وبيلي فان امرسفورت في الدقيقتين 69 و75.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هيرينفين عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز إمين على جرونينجين 2 1،وسجل هدفي إمين نيكلاس بيدرسن في الدقيقتين 88 والأخيرة من المباراة، فيما سجل جرونينجين ميمون ماهي في الدقيقة 87.

ورفع إمين رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد جرونينجين عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

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