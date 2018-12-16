غدًا.. الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر غد الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.



ويحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.



من جانب أخر، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر لكل أبناء الأهلي الذين تواجدوا في مواقع المسئولية خلال الفترة الماضية على الجهد الكبير الذي بذلوه لخدمة النادي على كافة المستويات، مؤكدا تقديره الشخصي ومجلس الإدارة لعطائهم وإخلاصهم لناديهم لاسيما أن الجميع لم يقصر في أداء المهام المكلف بها.