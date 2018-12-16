انزلاق شاحنة على طريق بسبب الجليد واصطدامها بواجهة محل

تسبب هطول الجليد في انزلاق شاحنة نثر الملح المذيب للثلج على أحد الطرق غربي ألمانيا.



وأعلنت الشرطة في ولاية راينلاند-بفالتس أن الشاحنة انزلقت اليوم الأحد لتخرج من الطريق وتنزلق بواجهة محل ما أدى إلى تحطم زجاج الواجهة بالكامل بالإضافة إلى حدوث أضرار في أجزاء من السور.



وتمكنت قوات الإطفاء بمساعدة قوات من قطاع المعاونة الفنية من سد الواجهة مرة أخرى بشكل مؤقت.

ولم تذكر الشرطة بعد قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث.

