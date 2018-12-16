مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين بدون تقطيع، يستضيف نادي ليفربول اليوم نادي مانشستر يونايتد في ملعب الأنفيلد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، وتُعد تلك المباراة من المباريات الأكثر تنافسية في انجلترا، وقد صرح كلوب في وقت سابق بأن لاعبو مانشستر مذهلون للغاية كما أن مورينيو هو الأنجح في التدريب عالمياً.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، كما سيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على القناة bein sports HD 2 بتعليق المتميز حفيظ دراجي.





بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الاسطورة يلا شوت كورة لايف،يبحث ليفربول عن الفوز في مباراة اليوم ليعود لصدارة الدوري، حيث أنهي ليفربول الجولة السابقة بفوز رائع على بورنموث تصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بعد خسارته للمباراة الأولى في الدوري، بينما يسعى مانشستر يونايتد للفوز في لقاء اليوم لتحسين ترتيبه بالدوري الذي يحتل فيه المركز السادس.





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يذكر التاريخ أن الأفضلية لمانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، حيث تقابل الفريقان في 49 مواجهة جمعت بينهما فاز مانشستر يونايتد في 24 مباراة بينما فاز ليفربول ب17 مباراة وخيم التعادل في 8 مباريات.





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