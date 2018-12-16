القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:11 م

ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

ليفربول ضد مانشستر
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ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار
يواجه فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 16/ 12/ 2018 في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي ويقدم موقع الدستور الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة مساء الأحد.
ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار
ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.
ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية المشفر كما سيقدم موقع الدستور الرياضي بث مباشر للمباراة.
ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الثاني مؤقتا بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون السبت في جدول  برصيد 42 نقطة فيما يقع مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد تمثل أهمية خاصة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح حيث يسعى الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018 لاعتلاء قائمة هدافي الدوري بشكل منفرد بعد أن وصل رصيد أهدافه هذا الموسم 10 أهداف بالتساوي مع أوباميانج نجم الأرسنال وكذلك سيواصل صلاح مسيرة التألق بعد مباراتين استطاع خلالها قيادة الريدز بأحد إحرازه هاتريك بمباراة بورنموث قبل أن يقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد أن أحرز هدف رائع في مرمى نابولي الإيطالي ليتأهل الريدز برفقة باريس سان جيرمان.
ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح للفوز مرة أخرى على جوزيه مورينيو مدربه السابق في نادي تشيلسي ليواصل تلقين الدروس للمدرب البرتغالي الذي أجبره على مغادرة البلوز في أول ظهور في الدوري الإنجليزي قبل أن يعود مرة أخرى عن طريق بوابة ليفربول ليصبح هداف البريميرليج وأفضل لعب به وثالث أفضل لاعب في العالم.

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 16-12-2018
ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول | كورة ستار

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