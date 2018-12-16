يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

موعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

سيواجه فريق ليفربول فريق مانشستر يونايتد اليوم في تماما الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية ويعتبر هذة المباراة من أهم المباريات لفريق ليفربول بشكل عام و محمد صلاح بشكل خاص، حيث أن فريق مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يستطيع ألاعب محمد صلاح تسجيل أي أهداف في مرماه حتى الآن كما أن فريق ليفربول يحتاج إلى الثلاث نقاط ليحصل على أول الدوري الإنجليزي حيث أن فريق مانشستر ستي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين فقط عن ليفربول.