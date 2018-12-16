مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلاشوت رابط الأسطورة أونلاين يوتيوب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 16-12-2018، يبدو أن محبي الدائرة المستديرة دائما في لقاءات متجددة مع أجمل الأجواء الرياضية، وخاصة مع فريق زملاء صلاح الفرعون المصري، الذي سيقود فريق الريدز اليوم في مواجهة جديدة مع غريمه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ 12من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يلاشوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فريق ليفربول، في لقاء هام للأخير حيث بفوزه على غريمه سيصبح الريدز أول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحد عن مانشستر سيتي والمصدر حتى الآن بعدد من النقاط 44 نقطة حصيلة 17 مباراة.

يلاكورة، ليفربول يحتل الترتيب الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الدوري مانشستر سيتي، ولكن الريدز حصيلة نقاط 42 نقطة من إجمالي 16 مباراة، وبذلك سنجد ليفربول في لقاء اليوم يسعى لتصدره الدوري بحصده نقاط فوز مباراة اليوم، يوتبوب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يدخل لقاء اليوم زملاء صلاح وهم جميعاً في حالة معنوية مرتفعة، وخاصة بعد أن تأهل الفريق رسميا للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد تسديد صلاح هدف في نابولي.

رابط الأسطورة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ونجد على الجانب الأخر أن فريق الشياطين الحمر على يقين بأنه الطرف الأضعف في لقاء اليوم، لاسيما بعد التراجع الملحوظ في مستواه مما جعلهم في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 16-12-2018 بالدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي وفقاً للتوقيت التالي:

في تمام الساعة 6.00 مساءً وفقاً لتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 7:00 وفقاً لتوقيت مكة المكرمة.

الريدز يبحث عن صدارة الدوري الإنجليزي

وفقاً لترتيب جدول الدوري الإنجليزي، يحتل فريق ليفربول المركز الثاني، برصيد من النقاط 42، وبذلك يتأخر الريدز عن مانشستر سيتي بفارق 2 نقطة، بعد فوز الأخير أمس على إيفرتون.





يلاشوت بث مباشر رابط الأسطورة، ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 16-12-2018 في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تبث مباراة ليفربول ومانشستر ستي اليوم قناة بي إن سبورت أتش دي beIN Sports HD 2 القطرية.

يعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ راجي.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد