وزير الطيران يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وبخاصة مجال أمن الطيران.



وخلال اللقاء أكد الفريق يونس المصري قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تبادل الخبرات في مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات.



من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية، مشيرًا إلى أنها تضاهي أعلى المستويات العالمية، كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا في الفترة الماضية بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم السياحة والاستثمار بين البلدين.