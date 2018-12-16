القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:57 م

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive

كورة لايف .. مشاهدة
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كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive
قمة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر يونايتد يشهدها ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وود جماهير كرة القدم معرفة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سيشارك خلالها النجم المصري الكبير محمد صلاح ومجموعة كبيرة من ألمع نجوم كرة القدم الأوروبية، نستعرض عليكم عبر المقال التفاصيل الكاملة فيما يخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها وتشكيلة الفريقين المتوقعة لهذه القمة.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive
والجدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي قد تأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف النجم المصري الكبير محمد صلاح في الوقت المناسب بينما كان من المؤكد أن يفوز ليفربول أمم خصمه نابولي الإيطالي بنتيجة أكبر من ذلك لكن الحظ لن يكون لصالح الريدز في تسجيل الأهداف الأخرى.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
يدخل ليفربول هذا اللقاء متصدراً ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بعدما استطاع أن يخطف الأنظار عن طريق تحقيق الانتصارات المتتالية والصعود أمام مانشستر سيتي وخطف الصدارة منه، ويحتل الريدز المركز الأول بفارق نقطة واحده عن الأزرق السماوي، فيما سيدخل مانشستر يونايتد اللقاء متواجداً في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive

تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

ليفربول: 4-3-3

أليسون
آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر-آرنولد
جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – جيورجينيو فينالدوم
ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

مانشستر يونايتد: 4-3-3

دافيد دي خيا
ماركوس روخو – إريك بابلي – فيل جونز – أنطونيو فالنسيا
بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – آندير هيريرا
أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. koralive

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