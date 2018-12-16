بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر 

حكاية فى صورة.. الحلم نور

في منطقة الحطابة، بين آلاف المنازل القديمة والبسيطة، وبيوت اختار أصحابها أن يتميزوا عن جيرانهم، وذلك بتلوين جدرانهم وأبواب منازلهم بألوان مبهجة، تكسر اللون الرمادي السائد هناك. وأمام أحد تلك المنازل ...