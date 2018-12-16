القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:55 م

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر

dostor.org/2437980

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر 

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

ليفربول – مانشستر يوناتيد

استاد أنفيلد

السبت 16 -12-2018  

مارتن

beIN SPORTS HD 2

 

يقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد والتغطية الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.

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