لينك سريع بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الانجليزي اليوم ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة قوية، مساء اليوم الأحد، حيث يواجه ليفربول، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

لينك سريع بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الانجليزي اليوم

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء، وستبث على قناة BeinSports HD2، بصوت الملعق الجزائري حفيظ دراجي.

لينك سريع بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الانجليزي اليوم

ويدخل الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المباراة باحثا عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد 5 مباريات خاضها في السابق ضد اليونايتد منذ تدريبه الريدز، تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، سجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

لينك سريع بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الانجليزي اليوم

وكان كلوب تولى تدريب الريدز في أكتوبر عام 2015، عندما حل بديلا للمدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.