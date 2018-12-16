"قطر وتركيا وإيران".. لقطات تحالف الثلاثي في منتدى الدوحة

نشر موقع "قطر يليكس" المتخصص في كشف فساد النظام القطري، مجموعة من الصور التي جمعت كلا من وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيريه التركي مولود جايش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشرة.



وافتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح أمس السبت، منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشرة التي تعقد تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، بحضور رئيس الإكوادور لينين مورينو جارسيا، ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوسا جارسيس، وعدد من الوزراء من مختلف الدول العربية والأجنبية.



وخلال أعمال المنتدى، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة الخليجية مع دول الرباعي العربي (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر)، مؤكدًا أن الحوار هو نقطة البداية لحل الخلاف.



وقال "تميم"، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة: "الحوار هو الذي يجسر الهوة بين الفرقاء، مهما اشتدت الخلافات وهو نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء في هذا الزمن الصعب".



وأضاف: "ينطبق ذلك على أزمة الخليج، والتي لم يتغير موقفنا في حلها بإنهاء المقاطعة وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فمسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى".



فيما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن قطر منفتحة على إجراء حوار بشأن الأزمة الخليجية مع دول الرباعي العربي، مشيدًا بوساطة الكويت في إنهاء الخلاف.



وقال "آل ثاني"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نثمن دور أمير الكويت في الأزمة الخليجية"، مضيفًا: "منفتحون على حوار بناء في الأزمة".



وعن العقوبات الأمريكية على طهران، قال الوزير الإيراني خلال مشاركته في منتدى الدوحة: "إذا كان هناك فن نحن بارعون فيه في إيران ويمكننا أن نعلمه للآخرين مقابل ثمن، فإنه بالتأكيد فن التهرب من العقوبات"، مبديا استعداد بلاده للدخول في حوار مع واشنطن "إن كان سيؤدي إلى مخرجات يتعين احترامها، وليس نقاشا لمجرد النقاش فقط".



يأتي هذا المنتدى في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران ودعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه الدحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.