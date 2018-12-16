تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث عنف الجيزة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة محاكمة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الجيزة"، لـ13 يناير لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين: خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.