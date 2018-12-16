Liverpool vs Manchester United | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | كورة ستار | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول

في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد.

Liverpool vs Manchester United | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | كورة ستار | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول

موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة





فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد





Liverpool vs Manchester United | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | كورة ستار | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول





وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.





مورينيو وكلوب

مواجهة نارية بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد

Liverpool vs Manchester United | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | كورة ستار | يلا كورة | لايف | كورة اون لاين | live HD | كورة جول

ليفربول يبحث عن استعادة صدارة البريميرليج





ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.