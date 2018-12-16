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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:38 م

عودة 276 مصريًا من ليبيا وعبور 246 شاحنة عبر منفذ السلوم

عودة 276 مصريًا من
أ ش أ
dostor.org/2437837

قال مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إن 276 مصريًا عادوا عبر منفذ السلوم البري، من بينهم 234 سافروا بصورة شرعية، و42 بصورة غير شرعية، كما عبرت 246 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف نصر- في بيان اليوم الأحد- أنه تم إنهاء إجراءات سفر 806 أشخاص عبر المنفذ، منهم 296 مصريًا و510 ليبيين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 106 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ، متجهة لمنفذ مساعد الليبي، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وصول 140 شاحنة، لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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