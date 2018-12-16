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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:29 م

الأوروجواياني لازارتى يتفقد مقر النادى الأهلى ويجتمع مع "الخطيب"

الأوروجواياني لازارتى
أ ش أ
dostor.org/2437826

حرص القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، والمدير الإداري سمير عدلي، على اصطحاب الأوروجوياني مارتين لازارتي المدير الفني المرشح لتدريب الفريق، في جولة تفقدية داخل مقر النادي الأهلي، حيث قام بتفقد ملعب التتش وغرف ملابس اللاعبين.

وتفقد المدرب المرشح لتدريب الأهلي غرف الملابس الجديدة التي تم تشييدها أسفل المدرج الجديد، وحرص على معاينة أرضية ملعب مختار التتش.

وكان لازارتي حضر إلى القاهرة مساء أمس السبت، لعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، للنقاش حول شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال إتمام الاتفاق.

كما تفقد لازارتي منطقة دولاب بطولات النادي، وحرص على الاستفسار عن الكئوس والبطولات التي حصل عليها الأهلي، قبل أن يبدأ اجتماعه مع الخطيب.

واجتمع رئيس النادي مع المدرب الأوروجوياني في حضور سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي، ووكلاء المدرب والمترجم الخاص به، حيث أجريت الآن مناقشات حول الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذلك تشكيل الجهاز المعاون وبقية الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

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