كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

يحتضن ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول الإنكليزي مباراة مهمة في الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز، يستضيف فيها مانشستر يونايتد غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

تبث المباراة عبر القناة الثانية من شبكة قنوات بي إن سبورتس bein HD2، وينقل تفاصيلها المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويديرها الحكم الدولي مارتن أتكينسون.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

يدخل الريدز المباراة وفي جعبته 42 نقطة متصدرا بها البريمير ليغ، أما الشياطين الحمر فيدخلون إلى المباراة على ملعب الخصم، برصيد هزيل من النقاط (26 نقطة) وضعهم في المركز السادس، وتفصلهم 8 نقاط عن أقرب منافسيهم آرسنال صاحب المركز الخامس، و16 نقطة كاملة عن الفريق المضيف صاحب الصدارة.