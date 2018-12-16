منتصف يناير موعدًا نهائيًا لطرح ألبوم محمد حماقى

انتهى الفنان محمد حماقي من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرحه فى منتصف شهر يناير المقبل.



وبدأ حماقى في وضع اللمسات النهائية على الماستر الخاص بالألبوم الجديد، كما سيسافر قريبًا إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب.



وتعاون حماقى خلال الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله وتامر حسين وخالد تاج وأحمد علي موسى.



كما يتعاون مع عدد كبير من الملحنين وهم عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى، ومحمد النادي ومدين وشريف بدر وودود، فيما يتعاون حماقي مع الموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.



ويستعد حماقى لطرح أغنية جديدة بعنوان "قالو عنك" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة ومن ألحان الفنان مدين وتوزيع الموزع الموسيقي توما، ومن المقرر طرحها ضمن ألبوم حماقي الجديد.



ومن جهة أخرى يحيي "حماقي" حفل ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.