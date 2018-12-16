يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.

يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018





مورينيو وكلوب

مواجهة نارية بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018





ليفربول يبحث عن استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018