الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:23 م
يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018
يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018
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يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018
يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.
يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018
مورينيو وكلوب
مواجهة نارية بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد
يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018
ليفربول يبحث عن استعادة صدارة الدوري الإنجليزي
يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.
يلا شوت حصري | جودة عالية HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool vs Man United الاسطورة الأحد 16-12-2018