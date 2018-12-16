القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
منوعات
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:19 م

بمناسبة إعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح.. «الشامسي»: مسار جديد للتأكيد على قيم الانفتاح والحوار

بمناسبة إعلان الإمارات
dostor.org/2437809

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي في كلمة بمناسبة اعلان عام 2019 عاماً للتسامح: «لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة على أن تكون السباقة في تعميم ثقافة الخير والانفتاح والمحبة، وما الخطوات التي انتهجتها منذ اعلان وزارة للتسامح الا خير دليل على الرؤية الهدافة التي تسعى لتعميمها في عالم تتنازعه الصراعات والأزمات».
وأضاف الشامسي في كلمته: «اليوم يأتي اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات عاما للتسامح، استكمالاً لمسار من توطيد قيم الانفتاح والحوار وتعميقها وفق خطوات أخذتها الدولة وتستمر في تطويرها وتعزيزها لتشكل ثقافة لشعب ودولة».
وتابع: "إن تسمية العام المقبل بـعام التسامح، لهو مدعاة فخر واعتزاز وتأكيد جديد على السير قدماً على نفس النهج والخطى للأب القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
كما أشار الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، انتهجت منذ تأسيسها سياسة الانفتاح والتسامح وفق قاعدة واضحة تقوم على مبدأ عدم الانحياز لأي تعصبات أو صراعات، ومدّ يد العون والمساعدة لدول العالم أجمع، وترسيخ ما يتحلى به شعب الإمارات من قيم أصيلة تتماشى مع عاداته وتقاليده.
ولفت إلى أن اهتمام القيادة الإماراتية بقيمة التسامح يعود لعدة أسباب، من بينها أنها تشكل قيمة إنسانية إسلامية أساسية تظهر الوجه الحقيقي للإسلام المعتدل والوسطي، وتُعلي شأنه وتعزّز صورته في مقابل الإساءات التي يتلقّاها من جانب الجماعات الإرهابية، التي تقدم وجهاً مشوهاً للإسلام وتنشر الكراهية والغلو.
كما أشاد سفير الإمارات في لبنان، بدور القيادة في ارساء مفهوم العدالة والمساواة والتآلف واحترام الآخر بين جميع الأديان والأعراق والثقافات ووضعت له قانوناً وجعلته نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع فقط، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي.
وأشار إلى أن الامارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها، وهم جميعهم يتآلفون ويتعايشون كل حسب معتقداته وأفكاره وديانته ويعيشون بوئام في دولة القانون التي تحكم جميع المواطنين كما المقمين.
وأكد أن التّسامح يعتبر أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادة الامارات منذ قيام الاتحاد، حيث أن فكرة توحيد الامارات السبع كانت منطلق لتعزيز هذا المفهوم حتى أصبحنا قبلة لجميع الزوار والسواح وبتنا نحتل المراتب الأولى، وهذا لم يأت من فراغ او عبث بل نتيجة جهود مضنية وفكر منير وارادة صلبة تكرست لدى الشيخ زايد وتستكمل اليوم.
وقال إن سمة التسامح هي الأجدى لبناء أوطان وحماية مجتمعات لانها تنبذ الكراهية والضغينة وتؤسس للمحبة والسلام والعطاء بعيداً عن اي اعتبارات اخرى.
واختتم: «نؤمن بالانسان الفرد وبحقه وبكرامته وهذا شعار نطبقه يومياً في كافة المجالات.. إن بناء الأوطان هي مسؤليتنا جميعاً كي نسلمها بأمانة للأجيال المقبلة وما نقوم به اليوم هو طريق لمستقبل اكثر أماناً وتسامحاً وسعادة، مستقبل يؤمن بالنساء والشباب ويعزز مهاراتهم ليقودهم نحو العلم المعرفة الذي هو الاساس لمكافحة التطرف والارهاب».

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ 3 شهر

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

"إعلامي رئاسة الوزراء" يكشف أرقامًا جديدة عن قطاع البترول خلال 2018

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ألبومات الصور

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (manchester united) في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

كشكول

رئيس المنوفية الأزهرية يلتقي ممثلي اتحاد الطلاب والطالبات بالمنطقة

انفوجراف .. 10 خطوات تساعد الطلاب علي التميز بـ«التعليم عن بعد»

«تعليم كفر الشيخ» يكشف نسبة العجز للمعلمين بالمدارس

نجاح القافلة الطبية العلاجية التدريبية لأطباء جامعة عين شمس بالعاصمة السودانية الخرطوم

نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل الإعلامي عصام يوسف

الأمصار

الشرارة الأولى لانتفاضة العرب.. تونس تحيي ذكرى ثورة "الياسمين"

إسرائيل غاضبة من اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لها

الإسورة الحمراء.. لماذا ارتداها وليّ عهدالسعودية وأبوظبي؟

دراسة أمريكية: الجيش الوطني أكثر المؤسسات ثقة لدى الليبيين

"كفار وسوف أقتلكم".. ابن شقيق نادية مراد يقاتل مع "داعش" في سوريا

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

بمناسبة إعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح.. «الشامسي»: مسار جديد للتأكيد على قيم الانفتاح والحوار

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. انتهاك آخر لبيانات العملاء

اليابان: ما يقرب من 82 % من مرضى السرطان يعملون أثناء تلقيهم العلاج

الصحة

اكتشاف بروتين لمكافحة فيروس إيبولا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎