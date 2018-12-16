مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 مساء اليوم الأحد، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.





مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الأحد في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 2 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق حفيظ دراجي، في لقاء سيسعى خلاله ليفربول لتحقيق الفوز على أرضية ملعبه وسط جماهيره ووضع حداً للعقدة التي يمثلها لها فريق الشياطين الحمر بقيادة البرتغالي مورينيهو.





مباراة ليفربول اليوم

ليفربول الذي يدربه المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائية عن صفوف العملاق الانجليزي لمدة 28 عام، وهناك أمال كبيرة من جانب المدير الفني الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك.





ليفربول وبورنموث بث مباشر

وعن طرق مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفزيون عبر القنوات الناقلة للقاء وهي BEIN SPORT HD 2، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد أون لاين يلا شوت بدون تقطيع.





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سنضع لكم قبل بداية اللقاء بدقائق رابط يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بجودة عالية.









ويحاول ليفربول العودة لصدارة الدوري الإنجليزي منفرداً بعد فوز السيتي السبت على إيفرتون والتربع على القمة مؤقتاً.





وكانت أخر مباريات الفريقين على نفس الملعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





واشاد مورينيو قبل مواجهة فريقه ضد ليفربول باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول والذي تدرب تحت يده في السابق، مشبهاُ أياه بالتهديد النووي للخصوم.