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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:16 م

302.8 مليون جنيه أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات بالربع الأول

302.8 مليون جنيه
اكرم عمران - راندا التونى
dostor.org/2437800

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، ارتفاع أرباحه بنسبة 51.8%.

وأوضح البنك فى إفصاحه للبنك أنه حقق أرباحا بلغت 302.8 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 199.5 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزاد عائد البنك من القروض والإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.014 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017-2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، فقد حقق أرباحا بلغت 267 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 172.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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