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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:13 م

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت

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kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
يحتضن ملعب أنفيلد مساء يوم الأحد واحدة من أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، وذلك عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول المتصدر في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
وسيكون نادي ليفربول مجبراً على تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي ، في حين أن مانشتسر يونايتد يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد غريمه التقليدي لأول مرة منذ يناير 2016.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:-
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
* هذا اللقاء يحمل الرقم 201 بين ليفربول ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات ، وقد فاز فريق مقاطعة ميرسيسايد في (65) مرة ، مقابل فوز الشياطين الحمر في (85) ، فيما حدث التعادل في (55) مباراة.

* مانشستر يونايتد يتطلع إلى الفوز في مباراتين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول للمرة الأولى منذ كانون الثاني / يناير 2016 ، عندما فاز نادي الشياطين الحمر في أربع مباريات متتالية.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
* ليفربول لم يفز في مبارياته الثمانية الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد ، محققاً خمس هزائم وثلاث تعادلات ، وهي أسوأ سلسلة دون انتصارات ضد الشياطين الحمر منذ أبريل 1988 (12 مباراة).

* آخر مباراتين بين ليفربول ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل (0-0) في ملعب أنفيلد ، المرة الوحيدة التي تعادل فيها الفريقان ثلاث مرات متتالية في جميع المسابقات في مقاطعة ميرسيسايد كان في يناير عام 1921.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
* هذه هي المرة الأولى التي يبتعد فيها مانشستر يونايتد عن ليفربول عشية عيد الميلاد بفارق (16) نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990 ، وهو أكبر فارق منذ مارس 1990 عندما كان الفارق (21) نقطة.

* ليفربول لم يتعرض إلى أي هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 17 مباراة على التوالي ، وهي أفضل سلسلة دون هزائم في هذه البطولة بين مارس ونوفمبر 1990 عندما لم يخسر في (23) مباراة متتالية.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت
* مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو فاز بنسبة (50) بالمئة من مبارياته في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد (4 من 8 مباريات) ، وهي أفضل نسبة فوز من بين المدربين الذين خاضوا أكثر من خمس مباريات هناك.

* ثلاثي خط هجوم ليفربول المكون من روبرتو فيرمينو، محمد صلاح وساديو ماني لم يسجلوا أو يصنعوا تمريرة حاسمة حتى الآن ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك خلال 855 دقيقة.

* خوان ماتا شارك بتسجيل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول ، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة ، بما في ذلك ثلاثة في ثلاث مباريات في ملعب أنفيلد ، فقط ضد نيوكاسل (8) شارك أكثر.

* محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (10)، سجل الهدف الافتتاحي في سبعة مباريات حتى الآن ، أكثر من أي لاعب آخر ، وسجل هدف الفوز في (6) مباريات ، أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم أيضاً.
kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي يلا شوت

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