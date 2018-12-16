beIN match LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت Liverpool رابط سريع

يواجه نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمّة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

beIN match LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت Liverpool رابط سريع

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

beIN match LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت Liverpool رابط سريع

ويدخل “الريدز” المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة، بعد أن تأهل رسميًّا إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف محمد صلاح في نابولي، الثلاثاء الماضي.

beIN match LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت Liverpool رابط سريع

بينما مانشستر يونايتد، يعرف أنه الطرف الأضعف -نوعًا ما- هذه المرة، لِما يتمتع به ليفربول من إمكانيات هذا الموسم، وللتراجع الكبير في مستوى الشياطين الحمر؛ ما جعلهم في المركز السابع.

beIN match LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت Liverpool رابط سريع

يغيب عن ليفربول في هذا اللقاء ضد مانشستر يونايتد أسماء عديدة أبرزها، جو غوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى أليكس-أوكسليد تشامبرلين للسبب ذاته، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف.