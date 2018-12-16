القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
اقتصاد
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:08 م

"المركزى" يتلقى طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمى

المركزى يتلقى طلبات
راندا التوني
dostor.org/2437783

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات ونظم المدفوعات، إن البنك المركزي تلقى طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي.

وأوضح خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي المنعقد في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية، أن البنك المركزي المصري يعكف حاليا على وضع الأسس والقواعد الخاصة بتدشين وعمل البنوك الرقمية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو مواكبة التطور التكنولوجي وتقليل تكلفة التشغيل على البنك بما يصب في مصلحة العميل.

وأكد أن بطاقة ميزة وهي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، سيتم تفعيلها وإصدارها للمواطنين قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن البنوك انتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كارت ميزة.

وتعد بطاقة"ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.

موضوعات متعلقة

"المركزي": الانتهاء من مشروع المقاصة بين البنوك بالدول العربية في عام 2020

5 معلومات عن "كارت ميزة" للدفع الإلكتروني

عمران: تطوير البنية التحتية يساهم فى تعزيز مبادرة الشمول المالى

البنك المركزي: إطلاق بطاقة "ميزة" في ديسمبر المقبل

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"إعلامي رئاسة الوزراء" يكشف أرقامًا جديدة عن قطاع البترول خلال 2018

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ألبومات الصور

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (manchester united) في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

كشكول

رئيس المنوفية الأزهرية يلتقي ممثلي اتحاد الطلاب والطالبات بالمنطقة

انفوجراف .. 10 خطوات تساعد الطلاب علي التميز بـ«التعليم عن بعد»

«تعليم كفر الشيخ» يكشف نسبة العجز للمعلمين بالمدارس

نجاح القافلة الطبية العلاجية التدريبية لأطباء جامعة عين شمس بالعاصمة السودانية الخرطوم

نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل الإعلامي عصام يوسف

الأمصار

بسبب بيكيه.. اتهامات التهرب الضريبي تلاحق "شاكيرا"

الشرارة الأولى لانتفاضة العرب.. تونس تحيي ذكرى ثورة "الياسمين"

إسرائيل غاضبة من اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لها

الإسورة الحمراء.. لماذا ارتداها وليّ عهدالسعودية وأبوظبي؟

دراسة أمريكية: الجيش الوطني أكثر المؤسسات ثقة لدى الليبيين

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

بمناسبة إعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح.. «الشامسي»: مسار جديد للتأكيد على قيم الانفتاح والحوار

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. انتهاك آخر لبيانات العملاء

اليابان: ما يقرب من 82 % من مرضى السرطان يعملون أثناء تلقيهم العلاج

الصحة

اكتشاف بروتين لمكافحة فيروس إيبولا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎