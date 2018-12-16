"المركزى" يتلقى طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمى

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات ونظم المدفوعات، إن البنك المركزي تلقى طلبات من 4 بنوك للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي.



وأوضح خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي المنعقد في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية، أن البنك المركزي المصري يعكف حاليا على وضع الأسس والقواعد الخاصة بتدشين وعمل البنوك الرقمية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو مواكبة التطور التكنولوجي وتقليل تكلفة التشغيل على البنك بما يصب في مصلحة العميل.



وأكد أن بطاقة ميزة وهي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، سيتم تفعيلها وإصدارها للمواطنين قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن البنوك انتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كارت ميزة.



وتعد بطاقة"ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.