المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالهرم

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين: علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد زكي المنوفي- عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.



كان المستشار شريف توفيق أحال القضية رقم 49983 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها مصطفى حسن محمد أحمد إسماعيل، 34 سنة عاطل، لأنه في يوم 1 سبتمبر بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



بداية الواقعة، عند تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في الجناية رقم 57716 لسنة 2017، وضبطه، وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ذلك الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات.