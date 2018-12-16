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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:05 م

الأهلي يصطحب "الشناوي" في رحلة إثيوبيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي
أ ش أ
dostor.org/2437779

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في رحلة إثيوبيا المقبلة والتي تأتي استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة، وعاد للانتظام في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، قائمة مباراة النجوم، وذلك عقب انتهاء المران المسائي اليوم، حيث ينتظر الأهلي مواجهة النجوم مساء غد الإثنين في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الــ12 بمسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن شريف إكرامي ووليد أزارو لاعبى الفريق الأول أصبحا جاهزين لمواجهة النجوم.

وكان إكرامي قد اشتكي من آلام العضلة الضامة في مباراة جيما الإثيوبي أمس الأول في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تمت إراحة اللاعب من التدريبات أمس، واكتفى فقط بأداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون لائقًا للوجود في الحسابات الفنية لمباراة النجوم.

كما أكد الجهاز الطبي أن المغربي وليد أزارو تعافى تمامًا من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا هو الآخر بعد مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات الكرة أمس.

ومن ناحية أخرى ذكر خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام، مضيفًا أن اللاعب يعاني من التواء في كاحل القدم، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة.

وكان عاشور قد غادر مباراة جيما الإثيوبي، أمس الأول الجمعة، متأثرًا بإصابته في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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